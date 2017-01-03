На Прикарпатті ревнивий іноземець вдарив дружину ножем у груди

До Калуського відділу поліції надійшло повідомлення від матері постраждалої. Жінка повідомила про те, що її зять побив та порізав ножем її доньку. На місце події невідкладно виїхала слідчо-оперативна група.

Встановлено, що ножове поранення жінка отримала в будинку за місцем проживання. Чоловік, громадянин Росії, повернувшись додому в нетверезому стані, розпочав сперечатися із дружиною та ґрунті ревнощів. Під час конфлікту 55-річний чоловік схопив ножа та вдарив ним в спину жінку. В результаті чого остання отримала проникаюче поранення, різану рану лівої половини грудної клітки.

Ревнивого зловмисника поліцейські затримали в порядку ст.208 КПК України.

Зараз вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення та обрання міри запобіжного заходу — тримання під вартою.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.121 (умисні тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. За що санкцією статті передбачено позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Проводиться слідство.