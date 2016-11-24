На Прикарпатье пытались изнасиловать несовершеннолетнюю, которая потеряла сознание
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 24 ноября. УНН. В ночь на 22 ноября поступило сообщение о домогательствах к несовершеннолетней в частном доме на улице Княгинин в Ивано-Франковске, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Ивано-Франковска.
Патрульные полицейские, которые срочно приехали на вызов, в доме застали одного парня и шесть девушек, две из которых были без сознания и не реагировали даже на нашатырный спирт.
Как рассказал патрульным парень, его сестра вместе с другими несовершеннолетними девушками снимает жилье у собственника, с которым живут в одном дворе. В тот вечер парень пришел к сестре в гости. А потом к девушкам постучал 55-летний владелец. Поскольку он запретил девушкам приводить гостей, парень спрятался в шкафу.
Хозяин квартиры принес алкоголь и впоследствии довел несовершеннолетних до состояния алкогольного опьянения. Когда две из них уже потеряли сознание, мужчина схватил одну девушку и понес ее в другую комнату и бросил на кровать. В это время парень выскочил из шкафа и вызвал полицию.
Однако 55-летний мужчина сбежал к своему дому. Патрульные, которые приехали на место происшествия, вызвали медиков. В это время хозяин отключил дом от электроснабжения. Мужчина не открывал дверь, но впоследствии убеждал, что он не совершал никаких действий в отношении несовершеннолетних. На место происшествия патрульные вызвали работников ювенальной превенции.