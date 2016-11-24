На Прикарпатті намагалися зґвалтувати неповнолітню, яка знепритомніла

Патрульні поліцейські, які терміново приїхали на виклик, у будинку застали одного хлопця та шість дівчат, дві з яких були без свідомості та не реагували навіть на нашатирний спирт.

Як розповів патрульним хлопець, його сестра разом з іншими неповнолітніми дівчатами винаймає житло у власника, з яким живуть на одному подвір’ї. У той вечір хлопець прийшов до сестри у гості. А потім до дівчат постукав 55-річний власник. Оскільки він заборонив дівчатам приводити гостей, хлопець заховався у шафі.

Господар помешкання приніс алкоголь й згодом довів неповнолітніх до стану алкогольного сп’яніння. Коли дві з них вже втратили свідомість, чоловік схопив одну дівчину й поніс її до іншої кімнати та кинув на ліжко. В цей час хлопець вискочив з шафи та викликав поліцію.

Проте 55-річний чоловік утік до свого будинку. Патрульні, які приїхали на місце пригоди, викликали медиків. В цей час господар відключив будинок від електропостачання. Чоловік не відчиняв двері, але згодом переконував, що він не вчиняв ніяких дій щоджо неповнолітніх. На місце події патрульні патрульні викликали працівників ювенальної превенції.