На Прикарпатье маршрутка переехала женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Вчера, 6 марта, в селе Пьядики маршрутный автобус "Семаковцы-Турка" переехал пассажирку, которая вышла из транспортного средства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.
"Авария произошла 6 марта около 16:30 на Коломые. В селе Пьядики 46-летний водитель автобуса сообщения "Семаковцы-Турка" совершил наезд на пассажирку, которая вышла из транспортного средства", - говорится в сообщении.
Погибшей оказалась 37-летняя жительница с. Пьядики.
Сейчас проводится проверка обстоятельств трагедии. У водителя отобрали кровь на проверку состояния опьянения. По факту возбуждено уголовное производство.
Водителю грозит наказание в виде на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Ранее УНН сообщал, что под Киевом полицейский насмерть сбил пешехода на переходе.