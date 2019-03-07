На Прикарпатті маршрутка переїхала жінку

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Вчора, 6 березня, у селі П’ядики маршрутний автобус “Семаківці-Турка” переїхав пасажирку, яка вийшла з транспортного засобу. Про це повідомляє УНН з посиланням на сектор комунікації поліції Івано-Франківщини.

“Аварія сталася 6 березня близько 16:30 на Коломийщині. У селі П’ядики 46-річний водій автобуса сполучення „Семаківці-Турка“ здійснив наїзд на пасажирку, яка вийшла з транспортного засобу”, — йдеться у повідомленні.

Загиблою виявилась 37-річна мешканка с. П’ядики.

Наразі триває перевірка обставин трагедії. У водія відібрано кров на перевірку стану сп’яніння. За фактом відкрито кримінальне провадження.

Водію загрожує покарання у вигляді на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Раніше УНН повідомляв, що під Києвом поліцейський на смерть збив пішохода на переході. 

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