На Прикарпатье задержали женщину, которая пыталась продать новорожденного сына за 20 тысяч долларов
Киев • УНН
30-летняя жительница Киевщины пыталась продать новорожденного сына за 20 тысяч долларов, выдавая это за суррогатное материнство. Ее задержали после передачи ребенка и денег во дворе перинатального центра.
На Прикарпатье правоохранители раскрыли попытку передачи новорожденного ребенка за 20 тысяч долларов. По данным следствия, 30-летняя жительница Киевщины пыталась скрыть возможную продажу младенца под видом суррогатного материнства. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
По данным следствия, 30-летняя жительница Киевщины, у которой уже есть пятеро несовершеннолетних детей, еще на шестом месяце беременности решила продать своего будущего сына. Цену за младенца она определила в 20 тыс. долларов США
Чтобы скрыть истинную суть "сделки", женщина пыталась выдать продажу ребенка за якобы суррогатное материнство. В соцсетях она писала, что будто вынашивает чужого ребенка, от которого отказались биологические родители, и ищет пару для дальнейшего усыновления.
На объявление откликнулась жительница Ивано-Франковска. Сначала она оплатила беременной автобусный билет до города, а после ее приезда - медицинское обследование, аренду квартиры, продукты, лекарства и предродовые расходы.
Также, по данным следствия, передала 10 тыс. грн задатка.
2 июля 2026 года в городском перинатальном центре подозреваемая родила здорового мальчика.
Уже на следующий день прямо в палате женщины заключили задним числом фиктивный договор о суррогатном материнстве.
Документ должен был создать видимость, что роженица якобы вынашивала ребенка для "генетических родителей" и передает его на законных основаниях.
Финальная передача должна была состояться 6 июля во дворе перинатального центра.
Подозреваемая отдала новорожденного мальчика, получила 20 тыс. долларов США и передала расписку, что в будущем не будет иметь никаких претензий на ребенка.
Сразу после этого ее задержали правоохранители.
Прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры сообщили женщине о подозрении в торговле людьми, совершенной в отношении несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 149 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Подозреваемой избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере полумиллиона гривен. Сейчас женщина находится в следственном изоляторе.
Кроме новорожденного сына, подозреваемая имеет еще пятерых детей. С ней проживает только младший трехлетний сын, четверо других детей живут с бабушкой на Киевщине.
Судьбой детей подозреваемой и защитой младенца сейчас занимаются профильные службы.
По данным следствия, муж и родители подозреваемой знали о ее намерении. По месту их проживания проведены обыски.
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