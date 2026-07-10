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На Прикарпатье задержали женщину, которая пыталась продать новорожденного сына за 20 тысяч долларов

Киев • УНН

 • 1292 просмотра

30-летняя жительница Киевщины пыталась продать новорожденного сына за 20 тысяч долларов, выдавая это за суррогатное материнство. Ее задержали после передачи ребенка и денег во дворе перинатального центра.

На Прикарпатье задержали женщину, которая пыталась продать новорожденного сына за 20 тысяч долларов

На Прикарпатье правоохранители раскрыли попытку передачи новорожденного ребенка за 20 тысяч долларов. По данным следствия, 30-летняя жительница Киевщины пыталась скрыть возможную продажу младенца под видом суррогатного материнства. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

По данным следствия, 30-летняя жительница Киевщины, у которой уже есть пятеро несовершеннолетних детей, еще на шестом месяце беременности решила продать своего будущего сына. Цену за младенца она определила в 20 тыс. долларов США

- говорится в сообщении.

Чтобы скрыть истинную суть "сделки", женщина пыталась выдать продажу ребенка за якобы суррогатное материнство. В соцсетях она писала, что будто вынашивает чужого ребенка, от которого отказались биологические родители, и ищет пару для дальнейшего усыновления.

На объявление откликнулась жительница Ивано-Франковска. Сначала она оплатила беременной автобусный билет до города, а после ее приезда - медицинское обследование, аренду квартиры, продукты, лекарства и предродовые расходы.

Также, по данным следствия, передала 10 тыс. грн задатка.

2 июля 2026 года в городском перинатальном центре подозреваемая родила здорового мальчика.

Уже на следующий день прямо в палате женщины заключили задним числом фиктивный договор о суррогатном материнстве.

Документ должен был создать видимость, что роженица якобы вынашивала ребенка для "генетических родителей" и передает его на законных основаниях.

Финальная передача должна была состояться 6 июля во дворе перинатального центра.

Подозреваемая отдала новорожденного мальчика, получила 20 тыс. долларов США и передала расписку, что в будущем не будет иметь никаких претензий на ребенка.

Сразу после этого ее задержали правоохранители.

Прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры сообщили женщине о подозрении в торговле людьми, совершенной в отношении несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 149 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Подозреваемой избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере полумиллиона гривен. Сейчас женщина находится в следственном изоляторе.

Кроме новорожденного сына, подозреваемая имеет еще пятерых детей. С ней проживает только младший трехлетний сын, четверо других детей живут с бабушкой на Киевщине.

Судьбой детей подозреваемой и защитой младенца сейчас занимаются профильные службы.

По данным следствия, муж и родители подозреваемой знали о ее намерении. По месту их проживания проведены обыски.

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Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП