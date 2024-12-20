На Прикарпатье разоблачили производство табачной продукции на более 600 тыс. грн
Киев • УНН
Правоохранители обнаружили подпольное производство табачных изделий в Коломыйском и Снятинском районах. Изъято тонну табака, 2000 пачек готовой продукции и оборудование общей стоимостью 600 тысяч гривен.
На Прикарпатье правоохранители ликвидировали подпольное производство табачной продукции на более 600 тыс. грн., пишет УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Детали
Организаторами «бизнеса» оказались жители Коломыйского и Снятинского районов. Они выращивали табак, затем обрабатывали и изготавливали из него сигареты различных торговых марок.
Продукцию сбывали оптовыми партиями без марок акцизного налога, а также реализовывали табак покупателям в западных областях.
Для ликвидации подпольного производства оперативники управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области вместе со следователями следственного управления областной полиции провели обыски по местам жительства фигурантов и на принадлежащих им земельных участках. Было изъято около тонны табака, более 2 000 пачек готовой продукции, оборудование, почти 30 000 гильз-заготовок для формирования сигарет и тому подобное. Общая стоимость изъятого достигает 600 000 гривен
Напомним
В сентябре в Одесской области правоохранители разоблачили подпольную сеть по продаже табачных изделий. Изъяли табачной продукции на более чем 2 млн грн.