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На нужды обороны НБУ в августе перечислил более миллиарда грн

На нужды обороны НБУ в августе перечислил более миллиарда грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. Со спецсчета, открытого НБУ, на нужды обороны за август перечислено почти 1,2 млрд грн. Остаток составил 982 млн грн. Всего с начала полномасштабной войны на нужды обороны перечислено более 29,2 млрд грн, передает УНН, со ссылкой на сайт структуры.

Детали

По состоянию на 1 сентября 2023 года остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки сил обороны 24 февраля 2022 года, составляет почти 982 млн грн. За прошлый месяц на спецсчет поступило более 1,2 млрд грн. Всего с начала войны на спецсчет поступило более 30 млрд грн в эквиваленте.

Средства перечисляли как граждане и предприятия Украины, так и международное сообщество (в частности из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и еще многих стран мира).

Из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские жэньминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары) поступило более 11,8 млрд грн в эквиваленте. Всего с начала войны

Национальный банк перечислил на нужды обороны более 29,2 млрд грн, в августе – почти 1,2 млрд грн, в том числе:

  • на нужды Национальной гвардии Украины – более 1 408 млн грн;
  • на нужды Национальной полиции Украины – всего 1 650 млн грн;
  • на нужды Министерства обороны Украины – более 19 150 млн грн (03.08.2023 – 175 млн грн; 09.08.2023 – 944,3 млн грн);
  • на нужды Государственной пограничной службы Украины – всего 980,2 млн грн;
  • на нужды Государственной службы специальной связи’связи и защиты информации Украины – более 5 371 млн грн (21.08.2023 – 44,1 млн грн);
  • на нужды Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям – более 114,7 млн грн;
  • на нужды СНБО Украины – всего 40,5 млн грн;
  • на нужды Государственной специальной службы транспорта – более 207,5 млн грн;
  • на нужды Службы безопасности Украины – более 318,2 млн грн.

Дополнение

По состоянию на 1 сентября 2023 года остаток средств на счете Министерства социальной политики Украины, который Национальный банк открыл для гуманитарных целей, составляет более 108 млн грн. За август на счет для гуманитарных нужд поступило почти 3,1 млн грн.

Около половины средств с начала войны поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты). Министерство социальной политики Украины, которое является получателем и распорядителем средств, поступающих на этот счет, уже перечислило с него более 845 млн грн с целью оказания гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии рф.

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