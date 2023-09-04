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На потреби оборони НБУ у серпні перерахував понад мільярд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Зі спецрахунку, відкритого НБУ, на потреби оборони за серпень перераховано майже 1,2 млрд грн. залишок склав 982 млн грн. Загалом з початку повномасштабної війни на потреби оборони перераховано понад 29,2 млрд грн, передає УНН, з посиланням на сайт структури.

Деталі

Станом на 1 вересня 2023 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, становить майже 982 млн грн. За минулий місяць на спецрахунок надійшло понад 1,2 млрд грн. Усього з початку війни на спецрахунок надійшло понад 30 млрд грн в еквіваленті.

Кошти перераховували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).

З-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари) надійшло понад 11,8 млрд грн в еквіваленті. Загалом з початку війни

Національний банк перерахував на потреби оборони понад 29,2 млрд грн, у серпні – майже 1,2 млрд грн, зокрема:

  • на потреби Національної гвардії України – понад 1 408 млн грн;
  • на потреби Національної поліції України – усього 1 650 млн грн;
  • на потреби Міністерства оборони України – понад 19 150 млн грн (03.08.2023 – 175 млн грн; 09.08.2023 – 944,3 млн грн);
  • на потреби Державної прикордонної служби України – усього 980,2 млн грн;
  • на потреби Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України – понад 5 371 млн грн (21.08.2023 – 44,1 млн грн);
  • на потреби Державної служби України з надзвичайних ситуацій – понад 114,7 млн грн;
  • на потреби РНБО України – усього 40,5 млн грн;
  • на потреби Державної спеціальної служби транспорту – понад 207,5 млн грн;
  • на потреби Служби безпеки України – понад 318,2 млн грн.

Доповнення

Станом на 1 вересня 2023 року залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики України, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, становить понад 108 млн грн. За серпень на рахунок для гуманітарних потреб надійшло майже 3,1 млн грн.

Близько половини коштів з початку війни надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти). Міністерство соціальної політики України, що є отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на цей рахунок, вже перерахувало з нього понад 845 млн грн з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії рф.

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