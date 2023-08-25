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Податки з військових – на потреби військових: на Київщині ухвалили цікаву бюджетну програму

Податки з військових – на потреби військових: на Київщині ухвалили цікаву бюджетну програму

Київ • УНН

 • 797545 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Сьогодні у Київській області було ухвалено Обласну цільову програму оперативного та сталого забезпечення формувань, що забезпечують обороноздатність держави на території області. Програму було розроблено Київською обласною військовою адміністрацією – у чому особливість програми розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, пише УНН.

Цитата

“Кошти, якими військові наповнюють наші бюджети, мають ефективно працювати на них самих! Йдеться про ПДФО із заробітних плат військовослужбовців.

Київська ОВА розробила Обласну цільову програму оперативного та сталого забезпечення формувань, що забезпечують обороноздатність держави на території Київщини. Київська область — перша, яка ухвалила таку програму. Діятиме вона впродовж 2023-2025 років. Вдячний обласній раді за підтримку!

Сьогодні ПДФО із зарплат військовослужбовців надходить від військових формувань до бюджету відповідної громади Київщини, яка є місцем постійної дислокації, а також до обласного та державного бюджету.

За час повномасштабного вторгнення ці надходження зросли. В області реєструється більше формувань. Відповідно має збільшитись і можливість допомагати нашим захисникам. Однак підтримка нині неоднорідна: десь, маючи невеликий ресурс, витрачають усе, а десь, при чималих надходженнях, розподіляють їх на далеко не першочергові потреби на місцях.

Нова програма передбачає акумулювання цих коштів. Потреби військових забезпечуватимуться пропорційно і системно. Без розпорошення коштів на ситуативні рішення”, — розповів про основну ідею програми Кравченко.

Додамо

Фінансування відбуватиметься за рахунок обласного та місцевого бюджету. Джерела, зокрема, частина надходжень ПДФО від військових формувань до обласного та місцевих бюджетів та інші джерела не заборонені законодавством, підкреслив керівник Київської ОВА.

Кошти розподілятимуть за двома завданнями:

оперативне забезпечення формувань, що забезпечують обороноздатність держави на території Київщини;

створення оперативного військового матеріального резерву та його накопичення.

Після цього централізовано збиратимуться потреби формувань та узгоджуватимуть їх через військове командування.

“Потреби військових знають усі. Вони величезні! За орієнтовними підрахунками, виділені в рамках діючих обласних та місцевих програм кошти не покривали навіть десятої частини загальної потреби Сил оборони. Наш обовʼязок — це виправити!” — написав Руслан Кравченко на своїй сторінці у Фейсбук.

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