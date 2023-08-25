Налоги с военных - на нужды военных: на Киевщине приняли интересную бюджетную программу

Цитата

“Средства, которыми военные наполняют наши бюджеты, должны эффективно работать на них самих! Речь идет о НДФЛ с заработных плат военнослужащих.

Киевская ОВА разработала Областную целевую программу оперативного и устойчивого обеспечения формирований, которые обеспечивают обороноспособность государства на территории Киевщины. Киевская область — первая, которая приняла такую программу. Будет действовать она в течение 2023-2025 годов. Благодарен областному совету за поддержку!

Сегодня НДФЛ с зарплат военнослужащих поступает от военных формирований в бюджет соответствующей громады Киевщины, которая является местом постоянной дислокации, а также в областной и государственный бюджет.

За время полномасштабного вторжения эти поступления возросли. В области регистрируется больше формирований. Соответственно должна увеличиться и возможность помогать нашим защитникам. Однако поддержка сейчас неоднородна: где-то, имея небольшой ресурс, тратят все, а где-то, при немалых поступлениях, распределяют их на далеко не первоочередные нужды на местах.

Новая программа предусматривает аккумулирование этих средств. Потребности военных будут обеспечиваться пропорционально и системно. Без распыления средств на ситуативные решения”, — рассказал об основной идее программы Кравченко.

Добавим

Финансирование будет происходить за счет областного и местного бюджета. Источники, в частности, часть поступлений НДФЛ от военных формирований в областной и местные бюджеты и другие источники не запрещенные законодательством, подчеркнул руководитель Киевской ОВА.

Средства будут распределять по двум задачам:

оперативное обеспечение формирований, обеспечивающих обороноспособность государства на территории Киевщины;

создание оперативного военного материального резерва и его накопление.

После этого централизованно будут собираться потребности формирований и согласовывать их через военное командование.

“Потребности военных знают все. Они огромны! По ориентировочным подсчетам, выделенные в рамках действующих областных и местных программ средства не покрывали даже десятой части общей потребности Сил обороны. Наш долг — это исправить!” — написал Руслан Кравченко на своей странице в Фейсбук.