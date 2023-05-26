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На должность председателя Верховного Суда официально утверждены четыре кандидата

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 мая. УНН. В Киеве проходит пленум Верховного Суда, на котором должен быть избран новый председатель ВС. Во время заседания были выдвинуты и официально утверждены четыре кандидата, передает корреспондент УНН.

Детали

Итак, главу ВС будут избирать из следующих кандидатов:

  • судья Кассационного административного суда в составе ВС 41-летний Альберт Езеров, судья ВС с мая 2019 года;
  • судья Кассационного хозяйственного суда в составе ВС, председатель конкурсной комиссии по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей Иван Мищенко, судья ВС с 2017 года;
  • судья Кассационного административного суда в составе ВС Наталья Коваленко, судья ВС с ноября 2017 года;
  • председатель Кассационного уголовного суда в составе ВС 56-летний Станислав Кравченко, судья ВС с ноября 2017 года, с декабря того же года председатель ККС в составе ВС.

Больше о кандидатах читайте в материале - Выборы без выбора? Интересные факты из трудовой деятельности кандидатов на должность председателя Верховного Суда

Следует добавить, что среди кандидатов только один Езеров сам выдвинул свою кандидатуру, о выдвижении трех других заявили их коллеги.

Сейчас Пленум перешел к заслушиванию выступлений кандидатов, позже каждый из кандидатов будет отвечать на вопросы участников Пленума.

Также на Пленуме планируется избрать заместителя нового председателя ВС.

Что предшествовало?

16 мая Верховный Суд выразил недоверие и прекратил полномочия предыдущего председателя Всеволода Князева. Такое решение поддержали 140 членов ВС.

Основанием для его принятия стало дело о взятке в почти три миллиона долларов, ключевым фигурантом которого является именно Князев. По версии следствия, взятка была получена за принятие решения в интересах владельца группы «Финансы и кредит». 18 мая Высший совет правосудия дал разрешение на арест Князева.

В тот же день Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 107 миллионов гривен залога.

Украинские Национальные Новости

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