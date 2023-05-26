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На посаду голови Верховного Суду офіційно затверджено чотирьох кандидатів

На посаду голови Верховного Суду офіційно затверджено чотирьох кандидатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. У Києві відбувається пленум Верховного Суду, на якому має бути обраний новий голова ВС. Під час засідання було висунуто та офіційно затверджено чотирьох кандидатів, передає кореспондент УНН.

Деталі

Отже, голову ВС будуть обирати з наступних кандидатів:

  • суддя Касаційного адміністративного суду у складі ВС 41-річний Альберт Єзеров, суддя ВС з травня 2019 року;
  • суддя Касаційного господарського суду у складі ВС, голова конкурсної комісії з відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів Іван Міщенко, суддя ВС з 2017 року;
  • суддя Касаційного адміністративного суду у складі ВС Наталія Коваленко, суддя ВС з листопада 2017 року;
  • голова Касаційного кримінального суду у складі ВС 56-річний Станіслав Кравченко, суддя ВС з листопада 2017 року, з грудня того ж року голова ККС у складі ВС.

Більше про кандидатів читайте у матеріалі - Вибори без вибору? Цікаві факти з трудової діяльності кандидатів на посаду голови Верховного Суду

Слід додати, що серед кандидатів лише один Єзеров сам висунув свою кандидатуру, про висування трьох інших заявили їхні колеги.

Наразі Пленум перейшов до заслуховування виступів кандидатів, пізніше кожний з кандидатів відповідатиме на запитання учасників Пленуму.

Також на Пленумі планується обрати заступника нового голови ВС.

Що передувало?

16 травня Верховний Суд висловив недовіру та припинив повноваження попереднього голови Всеволода Князєва. Таке рішення підтримали 140 членів ВС.

Підставою для його прийняття стала справа про хабар у майже три мільйона доларів, ключовим фігурантом якої є саме Князєв. За версією слідства, хабар був отриманий за прийняття рішення в інтересах власника групи «Фінанси та кредит». 18 травня Вища рада правосуддя дала дозвіл на арешт Князєва.

Того ж дня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 107 мільйонів гривень застави.

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