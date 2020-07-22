На нарушителей карантина в Украине наложили уже 7,7 млн грн штрафов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Нарушители карантина в Украине получили в судах штрафов уже на 7,7 млн грн. Об этом заявили в прес-служба Офиса Президента, передает УНН.
"В общей сложности более 14 тыс. правоохранителей, курсантов, военнослужащих Нацгвардии и ВСУ привлечено к мероприятиям по предотвращению распространения коронавируса и усилению публичной безопасности. С начала проведения таких мероприятий было составлено почти 20 тыс. админпротоколов о нарушении правил карантина. Судами наложено штрафов на 7,7 млн грн", - говорится в сообщении.
Напомним, на сегодняшнем заседании правительства планируют продлить адаптивный карантин в Украине до 31 августа.