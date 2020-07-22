На порушників карантину в Україні наклали вже 7,7 млн грн штрафів

"У цілому понад 14 тис. правоохоронців, курсантів, військовослужбовців Нацгвардії та ЗСУ залучено до заходів із запобігання поширенню коронавірусу та посилення публічної безпеки. З початку проведення таких заходів було складено майже 20 тис. адмінпротоколів щодо порушення правил карантину. Судами накладено штрафів на 7,7 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні уряду планують продовжити адаптивний карантин в Україні до 31 серпня.