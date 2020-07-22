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19 березня, 18:42 • 104886 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 152072 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 126013 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 140121 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 143270 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

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18 березня, 21:00 • 125614 перегляди

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На порушників карантину в Україні наклали вже 7,7 млн грн штрафів

На порушників карантину в Україні наклали вже 7,7 млн грн штрафів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Порушники карантину в Україні отримали у судах штрафів вже на 7,7 млн грн. Про це заявили у пресслужбі Офісу Президента, передає УНН.

"У цілому понад 14 тис. правоохоронців, курсантів, військовослужбовців Нацгвардії та ЗСУ залучено до заходів із запобігання поширенню коронавірусу та посилення публічної безпеки. З початку проведення таких заходів було складено майже 20 тис. адмінпротоколів щодо порушення правил карантину. Судами накладено штрафів на 7,7 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні уряду планують продовжити адаптивний карантин в Україні до 31 серпня.

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