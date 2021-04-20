На нарушителей карантина в метро Киева в этом году наложили штрафов почти на 200 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. С начала года на нарушителей карантина в киевском метрополитене наложили штрафов более чем на 197 тыс. грн. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе управления полиции в метрополитене ГУНП в Киеве.
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"С начала года по настоящее время сотрудниками управления полиции в метрополитене ГУНП в Киеве за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", выявлено и задокументировано по ч.2 ст.44-3 КоАП (нарушение правил карантина людей - ред.) 1164 лиц, совершивших данное правонарушение, и наложен штраф в размере 197 880 грн", - говорится в ответе на запрос.
Детали
Также сообщается, что с 5 апреля, когда в столице начал действовать жесткий карантин, было выявлено и привлечено к административной ответственности за нарушение карантина в киевском метро 221 человека и наложен штраф в размере 37 570 грн.
Кроме того, сообщается, что полицейские столичной подземки совместно с сотрудниками муниципальной стражи, Национальной гвардии Украины, службы военизированной охраны КП "Киевский метрополитен", продолжают контролировать соблюдение пассажирами столичной подземки карантина. Правоохранители сначала проводят превентивные мероприятия, а после составляют административные протоколы, относительно привлечения граждан к административной ответственности по ч.2 ст.44-3 КоАП и накладывают взыскание в виде штрафа 170 грн.
"Полицейские в первую очередь нацелены на проведение профилактической работы среди граждан и подчеркивают необходимость не только ношения средств индивидуальной защиты, но и правильного их использования. Вместе с тем сотрудники полиции столичного метрополитена обращаются к пассажирам и подчеркивают им необходимость соблюдения противоэпидемических мероприятий и не подвергать себя и других лиц опасности", - отмечается в ответе на запрос.
Дополнение
С 5 апреля было усиленно публичную безопасность и порядок в Киевском метрополитене. Привлечено более 860 правоохранителей, которые, в частности, проверяют у пассажиров наличие специальных пропусков.
Так, Киев ушел на локдаун 5 апреля. В столице закрылись все школы и детсады. Весь общественный транспорт, в том числе метро, работает по спецпропускам: исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Также заведения общественного питания работают только на вынос или доставку.
Ограничения действовали сначала до 16 апреля, позже их продлили до конца месяца.
Однако в сети периодически появляются видео и фото больших скоплений пассажиров в столичной подземке, как в вагонах поездов, так и на платформах. В поездах из-за скопления пассажиров не соблюдается социальная дистанция.