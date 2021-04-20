На нарушителей карантина в метро Киева в этом году наложили штрафов почти на 200 тыс. грн

КИЕВ. 20 апреля. УНН. С начала года на нарушителей карантина в киевском метрополитене наложили штрафов более чем на 197 тыс. грн. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе управления полиции в метрополитене ГУНП в Киеве.