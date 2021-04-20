На порушників карантину в метро Києва цього року наклали штрафів на майже 200 тис. грн

Цитата:

“З початку року по теперішній час працівниками управління поліції в метрополітені ГУНП у місті Києві за порушення правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб“, виявлено та задокументовано за ч.2 ст.44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей — ред.) 1 164 осіб, які вчинили дане правопорушення та накладено штраф у розмірі 197 880 грн”, — йдеться у відповіді на запит.

Деталі

Також повідомляється, що з 5 квітня, коли в столиці почав діяти жорсткий карантин, було виявлено та притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення карантину в київському метро 221 особу та накладено штраф у розмірі 37 570 грн.

Окрім того, повідомляється, що поліцейські столичної підземки спільно з працівниками муніципальної варти, Національної гвардії України, служби воєнізованої охорони КП “Київський метрополітен”, продовжують контролювати дотримання пасажирами столичної підземки карантинних обмежень. Правоохоронці спочатку проводять превентивні заходи, а після складають адміністративні протоколи, щодо притягнення громадян до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.44-3 КУпАП та накладають стягнення у вигляді штрафу 170 грн.

“Поліцейські в першу чергу націлені на проведення профілактичної роботи серед громадян та наголошують на необхідності не лише носіння засобів індивідуального захисту, а й правильного їх використання. Разом з тим працівники поліції столичного метрополітену звертаються до пасажирів та наголошують їм про дотримання протиепідемічних заходів та не наражати себе та інших осіб на небезпеку”, — зазначається у відповіді на запит.

Доповнення

З 5 квітня було посилено публічну безпеку і порядок в Київському метрополітені. Залучено понад 860 правоохоронців, які зокрема, перевіряють у пасажирів наявність спеціальних перепусток.

Так, Київ пішов на локдаун 5 квітня. У столиці закрилися усі школи і дитсадочки. Увесь громадський транспорт, у тому числі метро, працює по спецперепустках: виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури. Також заклади громадського харчування працюють тільки на винос чи доставку.

Обмеження діяли спочатку до 16 квітня, пізніше їх продовжили до кінця місяця.

Проте в мережі періодично з’являються відео та фото великих скупчень пасажирів у столичній підземці, як у вагонах потягів, так і на платформах. У потягах через скупчення пасажирів не дотримується соціальна дистанція.