На поминках в Днепре соседка зарезала жену умершего

Правоохранители установили подозреваемую в жестоком убийстве. Оперативники Новокодацкого отделения полиции г. Днепра рассказали, что сообщение о насильственной смерти женщины поступило 8 февраля от соседей. Именно они обнаружили во дворе частного дома окровавленное тело.

Сотрудники полиции установили, что женщина скончалась от многочисленных ножевых ранений. Лицо, шея, руки женщины были все изрезаны. Всего по телу женщины было нанесено 17 ножевых ранений. Также было установлено, что к смерти потерпевшей причастна ее соседка. Подозреваемая была задержана оперативными работниками Новокодацкого отделения полиции. Ею оказалась ранее не судимая местная жительница 45 лет.

Злоумышленница пояснила, что она пришла к своей соседке для того, чтобы помянуть ее мужа. После того как женщины выпили немало водки, они начали ссориться. Хозяйка решила выгнать соседку, однако та очень разозлилась и схватила со стола кухонный нож. Женщины вышли из дома, продолжая ссориться, как вдруг пьяная гостья начала резать соседку ножом. Изрезанная и окровавленная женщина упала на землю, а нападавшая ушла со двора, оставив жертву умирать на улице. Через некоторое время соседи увидели во дворе тело женщины и вызвали скорую медицинскую помощь и полицию. Однако, когда приехали врачи, потерпевшая уже была мертва.

По данному факту следователями Новокодацкого отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Злоумышленница задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время ей избрана мера пресечения – содержание под стражей. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.