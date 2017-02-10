На поминках у Дніпрі сусідка зарізала дружину померлого

Правоохоронці встановили підозрювану у жорстокому вбивстві. Оперативники Новокодацького відділення поліції м. Дніпра розповіли, що повідомлення про насильницьку смерть жінки надійшло 8 лютого від сусідів. Саме вони виявили на подвір’ї приватного будинку по провулку Черкаському закривавлене тіло.

Співробітники поліції встановили, що жінка померла від численних ножових поранень. Обличчя, шия, руки жінки були усі порізані. Усього по тілу жінки було нанесено 17 ножових поранень. Також було встановлено, що до смерті потерпілої причетна її сусідка. Підозрювана була затримана оперативними працівниками Новокодацького відділення поліції. Нею виявилась раніше не судима місцева жителька 45 років.

Зловмисниця пояснила, що вона прийшла до своєї сусідки для того, щоб пом’янути її чоловіка. Після того, як жінки випили чимало горілки, вони почали сваритись. Господиня вирішила вигнати сусідку, проте та дуже розгнівалася і схопила зі столу кухонний ніж. Жінки вийшли з будинку, продовжуючи сваритися, як раптом п’яна гостя почала різати сусідку ножем. Порізана та скривавлена жінка впала на землю, а нападниця пішла з двору, залишивши жертву помирати на вулиці. Через деякий час сусіди побачили у подвір’ї тіло жінки і викликали швидку медичну допомогу та поліцію. Однак, коли приїхали лікарі, потерпіла вже була мертвою.

За цим фактом слідчими Новокодацького відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Зловмисниця затримана в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. На даний час їй обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років.