На Полтавщине отец нанес 10-летнему сыну тяжкие телесные повреждения из-за того, что тот без разрешения съел конфеты

Жителю Кременчугского района Полтавской области официально объявили подозрение в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений собственному сыну. По версии следствия, отец избил ребенка за то, что тот без разрешения взял сладости. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По информации прокуратуры, инцидент произошел вечером 2 марта 2026 года. Как установило досудебное расследование, мужчина нанес 10-летнему мальчику многочисленные удары руками и ногами по голове и туловищу. Ребенок потерял сознание, после чего отец вызвал "скорую". Медики, оценив состояние мальчика, немедленно обратились в полицию.

По словам руководителя Глобинской окружной прокуратуры Юлии Ребрик, причиной агрессии стали съеденные ребенком конфеты.

Но такое поведение ни в коем случае не должно быть основанием для насилия над ребенком. Все обстоятельства совершения преступления будем устанавливать в ходе досудебного расследования. В то же время органы опеки и попечительства уже обратились в суд с иском о лишении супругов родительских прав - отметила Юлия Ребрик.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 121 УК Украины. Процессуальное руководство осуществляют ювенальные прокуроры. Мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии, а подозреваемый взят под стражу.

В Винницкой области родители закопали тело младенца на свалке - они взяты под стражу