На Полтавщине обломки вражеских БПЛА повредили энергетическую инфраструктуру, есть обесточивание

В Полтавской области во время вражеской атаки обломками беспилотников повреждена энергетическая инфраструктура, без света сейчас 72 бытовых и 22 юридических потребителей, сообщил в субботу глава ОВА Филипп Пронин, передает УНН.

Ночью враг атаковал Полтавщину БпЛА. ПВО отработала по вражеским целям. К счастью, пострадавших нет. Обломками беспилотников повреждена энергетическая инфраструктура на территории области - написал Пронин в Telegram.

По его словам, без света сейчас 72 бытовых и 22 юридических потребителей. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

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