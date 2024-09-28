На Полтавщине обломки вражеских БПЛА повредили энергетическую инфраструктуру, есть обесточивание
Киев • УНН
Обломки вражеских беспилотников повредили энергетическую инфраструктуру в Полтавской области. 72 бытовых и 22 юридических потребителей остались без электроснабжения, специалисты работают над восстановлением.
В Полтавской области во время вражеской атаки обломками беспилотников повреждена энергетическая инфраструктура, без света сейчас 72 бытовых и 22 юридических потребителей, сообщил в субботу глава ОВА Филипп Пронин, передает УНН.
Ночью враг атаковал Полтавщину БпЛА. ПВО отработала по вражеским целям. К счастью, пострадавших нет. Обломками беспилотников повреждена энергетическая инфраструктура на территории области
По его словам, без света сейчас 72 бытовых и 22 юридических потребителей. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.
Киевщина подверглась атаке БПЛА: попаданий и пострадавших нет, обломки сбитых целей зафиксированы в 4-х районах28 сентября 2024, 06:55 • 5854 просмотра