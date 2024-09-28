На Полтавщині уламки ворожих БПЛА пошкодили енергетичну інфраструктуру, є знеструмлення
Київ • УНН
Уламки ворожих безпілотників пошкодили енергетичну інфраструктуру в Полтавській області. 72 побутових та 22 юридичних споживачів залишились без електропостачання, фахівці працюють над відновленням.
У Полтавській області під час ворожої атаки уламками безпілотників пошкоджено енергетичну інфраструктуру, без світла зараз 72 побутових та 22 юридичних споживачів, повідомив у суботу голова ОВА Філіп Пронін, передає УНН.
Вночі ворог атакував Полтавщину БпЛА. ППО відпрацювала по ворожих цілях. На щастя, постраждалих немає. Уламками безпілотників пошкоджено енергетичну інфраструктуру на території області
За його словами, без світла зараз 72 побутових та 22 юридичних споживачів. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.
Київщина зазнала атаки БПЛА: влучань та постраждалих немає, уламки збитих цілей зафіксовані в 4-х районах28.09.24, 09:55 • 15099 переглядiв