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На Полтавщині уламки ворожих БПЛА пошкодили енергетичну інфраструктуру, є знеструмлення

На Полтавщині уламки ворожих БПЛА пошкодили енергетичну інфраструктуру, є знеструмлення

Київ • УНН

 • 16275 перегляди

Уламки ворожих безпілотників пошкодили енергетичну інфраструктуру в Полтавській області. 72 побутових та 22 юридичних споживачів залишились без електропостачання, фахівці працюють над відновленням.

У Полтавській області під час ворожої атаки уламками безпілотників пошкоджено енергетичну інфраструктуру, без світла зараз 72 побутових та 22 юридичних споживачів, повідомив у суботу голова ОВА Філіп Пронін, передає УНН.

Вночі ворог атакував Полтавщину БпЛА. ППО відпрацювала по ворожих цілях. На щастя, постраждалих немає. Уламками безпілотників пошкоджено енергетичну інфраструктуру на території області

- написав Пронін у Telegram.

За його словами, без світла зараз 72 побутових та 22 юридичних споживачів. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Київщина зазнала атаки БПЛА: влучань та постраждалих немає, уламки збитих цілей зафіксовані в 4-х районах28.09.24, 09:55 • 15099 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна
poltavska-oblastПолтавська область

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