На Полтавщине из-за сильного ветра обесточено уже 60 населенных пунктов

В нескольких громадах Полтавской области из-за порывов ветра без света остались более 7 тысяч потребителей - 6552 бытовых и 749 юридических. Аварийные службы уже работают над восстановлением электроснабжения. Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Владимир Когут, передает УНН.

На Полтавщине из-за сильных порывов ветра обесточены 60 населенных пунктов в Полтавской, Кременчугской, Диканской, Зиньковской, Великобагачанской, Шишацкой, Миргородской, Лохвицкой и Пирятинской громадах - указано в сообщении.

В ОВА уточнили, что без электроснабжения "остались 6552 бытовых и 749 юридических потребителей".

Аварийные бригады уже ликвидируют последствия непогоды - добавил Когут.

Ранее УНН писал, что почти тысяча потребителей в Миргородском районе Полтавской области остались без электроснабжения из-за сильных порывов ветра. Аварийные бригады уже работают над восстановлением света для 726 бытовых и 222 юридических потребителей.