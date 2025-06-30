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На Полтавщине из-за сильного ветра обесточено уже 60 населенных пунктов

Киев • УНН

 • 299 просмотра

Порывы ветра оставили без света более 7 тысяч потребителей в восьми громадах Полтавской области. Аварийные бригады уже восстанавливают электроснабжение.

На Полтавщине из-за сильного ветра обесточено уже 60 населенных пунктов

В нескольких громадах Полтавской области из-за порывов ветра без света остались более 7 тысяч потребителей - 6552 бытовых и 749 юридических. Аварийные службы уже работают над восстановлением электроснабжения. Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Владимир Когут, передает УНН.

На Полтавщине из-за сильных порывов ветра обесточены 60 населенных пунктов в Полтавской, Кременчугской, Диканской, Зиньковской, Великобагачанской, Шишацкой, Миргородской, Лохвицкой и Пирятинской громадах

- указано в сообщении.

В ОВА уточнили, что без электроснабжения "остались 6552 бытовых и 749 юридических потребителей".

Аварийные бригады уже ликвидируют последствия непогоды 

- добавил Когут.

Ранее УНН писал, что почти тысяча потребителей в Миргородском районе Полтавской области остались без электроснабжения из-за сильных порывов ветра. Аварийные бригады уже работают над восстановлением света для 726 бытовых и 222 юридических потребителей.

Алена Уткина

Алена Уткина

Криминал и ЧП
Полтавская область
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