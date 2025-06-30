На Полтавщині через сильний вітер знеструмлено вже 60 населених пунктів
Київ • УНН
Пориви вітру залишили без світла понад 7 тисяч споживачів у восьми громадах Полтавської області. Аварійні бригади вже відновлюють електропостачання.
У кількох громадах Полтавської області через пориви вітру без світла залишилися понад 7 тисяч споживачів - 6552 побутових та 749 юридичних. Аварійні служби вже працюють над відновленням електропостачання. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут, передає УНН.
На Полтавщині через сильні пориви вітру знеструмлено 60 населених пунктів у Полтавській, Кременчуцькій, Диканській, Зіньківській, Великобагачанській, Шишацькій, Миргородській, Лохвицькій та Пирятинській громадах
В ОВА уточнили, що без електропостачання "залишилися 6552 побутових та 749 юридичних споживачів".
Аварійні бригади уже ліквідовують наслідки негоди
Раніше УНН писав, що майже тисяча споживачів у Миргородському районі Полтавської області залишились без електропостачання через сильні пориви вітру. Аварійні бригади вже працюють над відновленням світла для 726 побутових та 222 юридичних споживачів.