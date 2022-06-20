В Полтавской области загорелся военный автомобиль с боекомплектом. Один военный получил ожоги
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. На железнодорожном переезде в селе Руденковка на Полтавщине загорелся военный автомобиль, перевозивший боекомплект. Один военный получил ожоги рук и лица. Об этом в Telegram сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, информирует УНН.
Цитата
“На железнодорожном переезде в селе Руденковка Полтавского района загорелся военный автомобиль. Он перевозил боекомплект. Идет детонация. Информация о пострадавших уточняется”, — написал Лунин.
Детали
Впоследствии Лунин сообщил, что возгорание потушили.
“К сожалению, один военный получил ожоги рук и лицо. Его доставили в больницу. Пиротехники начали обследовать территорию”, — отметил Лунин.
Дополнение
На автодороге Киев-Чоп в Ровенской области произошло смертельное ДТП, предварительно установлено, что погиб военнослужащий, еще один госпитализирован, сообщает полиция Ровенщины.