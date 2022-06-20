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На Полтавщині загорівся військовий автомобіль з боєкомплектом. Один військовий отримав опіки

На Полтавщині загорівся військовий автомобіль з боєкомплектом. Один військовий отримав опіки

Київ • УНН

 • 177064 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. На залізничному переїзді в селі Руденківка на Полтавщині загорівся військовий автомобіль, який перевозив боєкомплект. Один військовий отримав опіки рук й обличчя. Про це у Telegram повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує УНН.

Цитата

“На залізничному переїзді в селі Руденківка Полтавського району загорівся військовий автомобіль. Він перевозив боєкомплект. Триває детонація. Інформація про постраждалих уточнюється”, — написав Лунін.

Деталі

Згодом Лунін повідомив, що загоряння загасили.

“На жаль, один військовий отримав опіки рук й обличчя. Його доставили до лікарні. Піротехніки розпочали обстежувати територію”, — зазначив Лунін.

Доповнення

На автодорозі Київ-Чоп у Рівненській області сталася смертельна ДТП, попередньо встановлено, що загинув військовослужбовець, іще одного госпіталізували, повідомляє поліція Рівненщини.

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