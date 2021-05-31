В Полтавской области пьяный мужчина стрелял в полицейских из окна многоэтажки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Правоохранители задержали жителя Кременчуга, который стрелял в полицейских из окна многоэтажки. Он был в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает Национальная полиция Полтавской области, передает УНН.
Детали
Отмечается, что инцидент произошел 31 мая, ночью. 38-летний мужчина, проживающий с несовершеннолетней дочерью, выстрелил в двух полицейских, которые отрабатывали вызов по конфликтной ситуации в одном из ночных заведений города.
Полицией установлено, что ранее житель был судим за браконьерство и кражу с проникновением в помещение. Во время обысков в квартире, правоохранители изъяли полу-разборный пневматический пистолет. Также во дворе его дома нашли газовый баллон, который мужчина выбросил в окно, чтобы избавиться от улик.
По результатам медицинского обследования установлено, что на момент стрельбы злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения.
Сейчас мужчина задержан, и помещен в изолятор временного содержания. За совершенные действия ему может грозить ограничение свободы до пяти лет.
Напомним
21 мая, в Печерском районе Киева, 21-летний местный житель стрелял в сторону воинской части Национальной гвардии. Как выяснилось, компания молодых людей отдыхала в квартире, и во время этого один из парней выстрелил из пневматического оружия из окна в сторону воинской части. Таким образом парень решил похвастаться перед девушками.
В квартире правоохранители обнаружили пневматическое оружие, из которого был произведен выстрел.