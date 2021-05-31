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На Полтавщині п’яний чоловік стріляв у поліцейських з вікна багатоповерхівки

Київ • УНН

 • 18792 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Правоохоронці затримали мешканця Кременчуга, який стріляв у поліцейських з вікна багатоповерхівки. Він був у нетверезому стані. Про це повідомляє Національна поліція Полтавської області, передає УНН.

На Полтавщині п’яний чоловік стріляв у поліцейських з вікна багатоповерхівки

Деталі

Зазначається, що інцидент трапився 31 травня, вночі. 38-річний чоловік, який проживає з неповнолітньою донькою, поцілив у двох поліцейських, які відпрацьовували виклик щодо конфліктної ситуації в одному з нічних закладів міста.

Поліцією встановлено, що раніше мешканець був судимий за браконьєрство та крадіжку з проникненням в приміщення. Під час обшуків у квартирі, правоохоронці вилучили напів-розібраний пневматичний пістолет. Також у подвір’ї його будинку знайшли газовий балон, який чоловік викинув у вікно, аби позбутися доказів.

За результатами медичного обстеження встановлено, що на момент стрілянини зловмисник перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Наразі чоловіка затримано, та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За вчинені дії йому може загрожувати обмеження волі до п’яти років.

Нагадаємо

21 травня, в Печерському районі Києва, 21-річний місцевий мешканець стріляв у бік військової частини Національної гвардії. Як з’ясувалося, компанія молодих людей відпочивала в квартирі, та під час цього один із молодиків здійснив постріл із пневматичної зброї з вікна у бік військової частини. В такий спосіб хлопець вирішив похизуватися перед дівчатами.

У квартирі правоохоронці виявили пневматичну зброю, з якої був здійснений постріл.

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