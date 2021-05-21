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Стрілянина в бік військової частини Нацгвардії у Києві: особу правопорушника встановлено

Київ • УНН

 • 18704 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Правоохоронці встановили особу правопорушника, який стріляв у бік військової частини Нацгвардії на столичному Печерську. Ним виявився 21-річний місцевий мешканець міста. Про це повідомила Національна гвардія, пише УНН.

Стрілянина в бік військової частини Нацгвардії у Києві: особу правопорушника встановлено

Деталі

Вранці, 21 травня, до соціальних мереж потрапив відео-ролик, на якому невстановлена особа з вікна багатоповерхівки стріляла в бік військової частини НГУ. 

Командування військової частини своєю чергою також повідомило про інцидент до поліції. Дана подія була зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління столичної поліції.

Як з’ясувалося, компанія молодих людей відпочивала в квартирі, та під час цього один із молодиків здійснив постріл із пневматичної зброї з вікна у бік військової частини. В такий спосіб хлопець вирішив похизуватися перед дівчатами.

У квартирі правоохоронці провели невідкладний обшук, під час якого виявили пневматичну зброю, з якої був здійснений постріл.

Доповнення

У Казані, вранці, 11 травня, 19-річний Ільназ Галявієв влаштував масове вбивство у школі №175, у якій він раніше вчився.

Постраждали учні середніх і молодших класів, оскільки десятикласники перебували на військових зборах. Під час нападу загинула 25-річна вчителька англійської мови Ельвіра Ігнатьєва. Вона вела урок у п’ятого класу і вийшла з кабінету, почувши звуки стрілянини. Також загинули дев’ять осіб. Ще більше 20 людей постраждали, вісім з них знаходяться у важкому стані. 18 поранених — молодше 15 років, шестеро з них госпіталізовані у вкрай важкому стані.

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