Стрельба в сторону воинской части Нацгвардии в Киеве: личность правонарушителя установлена
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Правоохранители установили личность правонарушителя, который стрелял в сторону воинской части Нацгвардии на столичном Печерске. Им оказался 21-летний местный житель города. Об этом сообщила Национальная гвардия, пишет УНН.
Детали
Утром, 21 мая, в социальные сети попал видеоролик, на котором неустановленное лицо из окна многоэтажки стреляло в сторону воинской части НГУ.
Командование воинской части в свою очередь также сообщило об инциденте в полицию. Данное событие было зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления столичной полиции.
Как выяснилось, компания молодых людей отдыхала в квартире, и во время этого один из парней выстрелил из пневматического оружия из окна в сторону воинской части. Таким образом парень решил похвастаться перед девушками.
В квартире правоохранители провели неотложный обыск, во время которого обнаружили пневматическое оружие, из которого был произведен выстрел.
Дополнение
В Казани, утром, 11 мая, 19-летний Ильназ Галявиев устроил массовое убийство в школе №175, в которой он раньше учился.
Пострадали ученики средних и младших классов, поскольку десятиклассники находились на военных сборах. Во время нападения погибла 25-летняя учительница английского языка Эльвира Игнатьева. Она вела урок в пятом классе и вышла из кабинета, услышав звуки стрельбы. Также погибли девять человек. Еще более 20 человек пострадали, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. 18 раненых - моложе 15 лет, шесть из них госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.