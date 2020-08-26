В Полтавской области полиция проверяет малолетних на причастность к изнасилованию ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В одном из сел Новосанжарского района Полтавской области произошло изнасиловании ребенка. К нему могут быть причастны малолетние. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Мать девочки 2016 года рождения обратилась в больницу из-за совершения насилия над ее дочерью, следствием которого стало травмирование ребенка.
Медики сообщили об этом случае в полицию. Во время проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к совершению преступления могут быть причастны малолетние 10-11 лет.
Расследование продолжается. УНН пытается получить официальный комментарий от полиции Полтавской области.
Напомним, в Виноградове группа подростков избила 12-летнюю девушку.