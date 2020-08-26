На Полтавщині поліція перевіряє малолітніх на причетність до згвалтування дитини

Мати дівчинки 2016 року народження звернулася до лікарні через вчинення насильства над її донькою, наслідком якого стало травмування дитини.

Медики повідомили про цей випадок до поліції. Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що до скоєння злочину можуть бути причетні малолітні 10-11 років.

Наразі розслідування триває. УНН намагається отримати офіційний коментар від поліції Полтавської області.

Нагадаємо, у Виноградові група підлітків побила 12-річну дівчину.