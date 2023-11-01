На польской границе украинец угрожал пограничникам ножом
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Работники Пограничной службы Польши задержали гражданина Украины, который незаконным путем переправлял мигрантов и угрожал пограничникам ножом. Об этом сообщает Пограничная служба Польши, пишет УНН.
Детали
По словам пограничников, они пытались остановить для контроля микроавтобус с польскими номерами, который направлялся к границе с Германией. Однако водитель проигнорировал сигналы об остановке и начал убегать на большой скорости.
Но возле села Валовицы, что в приграничном районе, мужчина внезапно остановил автомобиль, выскочил из него и попытался скрыться.
"Пограничники сделали предупредительные выстрелы. Однако оказалось, что водитель не намерен сдаваться. Он достал нож и начал угрожать сначала пограничнику, а затем заявил, что сам себя покалечит", – отмечает Пограничная служба Польши.
Пограничникам пришлось привлечь переговорщика от полиции, который убедил мужчину положить нож и сдаться. Преступником оказался 26-летний гражданин Украины, который хотел вывезти группу иностранцев в Германию в грузовом отсеке автобуса.
Также в водительской двери был обнаружен пакетик с 0,5 грамма кокаина. Наличие наркотика подтвердили и в организме украинца.
Дополнение
Мужчину обвиняют в организации пересечения польско-немецкой границы вопреки правилам, неповиновении приказу об остановке транспортного средства, активном нападении на офицера и вождении в состоянии наркотического опьянения.
На данный момент украинца бросили за решетку на три месяца, однако за совершение преступления ему грозит до 10 лет заключения.
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