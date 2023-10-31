Близько 100 осіб щодня отримують відмову в перетині держкордону - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. За день в середньому 100 невиїзних осіб намагаються безпідставно перетнути держкордон та отримують відмову. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише УНН.
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«В середньому близько 100 осіб в день отримують відмову, бо вони не мають достатніх документів і не підпадають під ті умови перетину державного кордону України»,- сказав Андрій Демченко.
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Також за словами речника ДПСУ є особи, які намагаються використати підробні документи. Таких за добу може бути від 5 до 10 осіб і вони також будуть притягнуті до відповідальності.
Загалом було виявлено понад 7000 порушників, які намагалися використати підробні документи за час дії воєнного стану.
Нагадаємо
Прикордонники не пропустили через кордон понад 2 тисяч українських чиновників, які не мали законних підстав для виїзду.
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