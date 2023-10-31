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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Около 100 человек ежедневно получают отказ в пересечении госграницы - ГПСУ

Киев • УНН

 • 62777 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. За день в среднем 100 невыездных лиц пытаются безосновательно пересечь госграницу и получают отказ. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет УНН.

Около 100 человек ежедневно получают отказ в пересечении госграницы - ГПСУ

Цитата

«В среднем около 100 человек в день получают отказ, потому что они не имеют достаточных документов и не подпадают под те условия пересечения государственной границы Украины»,-  сказал Андрей Демченко.

Детали

Также по словам спикера ГПСУ есть лица, которые пытаются использовать поддельные документы. Таких за сутки может быть от 5 до 10 человек и они также будут привлечены к ответственности.

Всего было выявлено более 7000 нарушителей, которые пытались использовать поддельные документы за время действия военного положения.

Напомним

Пограничники не пропустили через границу более 2 тысяч украинских чиновников, которые не имели законных оснований для выезда. 

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