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На польському кордоні українець погрожував прикордонникам ножем 

Київ • УНН

 • 77107 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Працівники Прикордонної служби Польщі затримали громадянина України, який незаконним шляхом переправляв мігрантів та погрожував прикордонникам ножем. Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі, пише УНН.

На польському кордоні українець погрожував прикордонникам ножем 

Деталі

За словами прикордонників, вони що намагалися зупинити для контролю мікроавтобус із польськими номерами, який прямував до кордону з Німеччиною. Проте водій проігнорував сигнали про зупинку й почав тікати на великій швидкості.

Але біля села Валовиці, що в прикордонному районі, чоловік раптово зупинив автомобіль, вискочив із нього й спробував втекти.

"Прикордонники зробили попереджувальні постріли. Однак виявилося, що водій не має наміру здаватися. Він дістав ніж і почав погрожувати спочатку прикордоннику, а потім заявив, що сам себе скалічить", – зазначає Прикордонна служба Польщі.

Прикордонникам довелось залучити перемовника від поліції, який переконав чоловіка покласти ножа й здатись. Злочинцем виявився 26-річний громадянин України, який хотів вивезти групу іноземців до Німеччини у вантажному відсіку автобуса.

Також у водійських дверцятах було виявлено пакетик із 0,5 грама кокаїну. Наявність наркотику підтвердили й в організмі українця.

Доповнення

Чоловіка звинувачують в організації перетину польсько-німецького кордону всупереч правилам, непокорі наказу про зупинку транспортного засобу, активному нападі на офіцера і водінні в стані наркотичного сп'яніння.

Наразі українця кинули за ґрати на три місяці, проте за вчинення злочини йому загрожує до 10 років ув’язнення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Близько 100 осіб щодня отримують відмову в перетині держкордону - ДПСУ

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