На польському кордоні українець погрожував прикордонникам ножем
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Працівники Прикордонної служби Польщі затримали громадянина України, який незаконним шляхом переправляв мігрантів та погрожував прикордонникам ножем. Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі, пише УНН.
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За словами прикордонників, вони що намагалися зупинити для контролю мікроавтобус із польськими номерами, який прямував до кордону з Німеччиною. Проте водій проігнорував сигнали про зупинку й почав тікати на великій швидкості.
Але біля села Валовиці, що в прикордонному районі, чоловік раптово зупинив автомобіль, вискочив із нього й спробував втекти.
"Прикордонники зробили попереджувальні постріли. Однак виявилося, що водій не має наміру здаватися. Він дістав ніж і почав погрожувати спочатку прикордоннику, а потім заявив, що сам себе скалічить", – зазначає Прикордонна служба Польщі.
Прикордонникам довелось залучити перемовника від поліції, який переконав чоловіка покласти ножа й здатись. Злочинцем виявився 26-річний громадянин України, який хотів вивезти групу іноземців до Німеччини у вантажному відсіку автобуса.
Також у водійських дверцятах було виявлено пакетик із 0,5 грама кокаїну. Наявність наркотику підтвердили й в організмі українця.
Доповнення
Чоловіка звинувачують в організації перетину польсько-німецького кордону всупереч правилам, непокорі наказу про зупинку транспортного засобу, активному нападі на офіцера і водінні в стані наркотичного сп'яніння.
Наразі українця кинули за ґрати на три місяці, проте за вчинення злочини йому загрожує до 10 років ув’язнення.
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