На полигоне "Десна" испытали танки под водой

“Вслед за преодолением водных преград бронетехникой в центре восстановили и еще одну дисциплину — легководолазную подготовку”, — говорится в сообщении.

Для учений вырыли и заполнили водой ров длиной 150 метров и шириной 20 метров. Сначала военнослужащие спускаются по лесенке с поручнями, чтобы пройти водолазную подготовку и попробовать походить под водой, и затем уже садятся в танк и едут по дну рва.



Такие тренировки, отмечают специалисты, являются не только полезными, но и необходимыми. Ведь в случае реальных боевых условий с танком может случиться что угодно, например во время преодоления водной преграды он может заглохнуть под водой. И экипажи должны быть и психологически, и физически готовыми к тому, чтобы уметь действовать в экстренной ситуации.

Напомним, 24 мая в Черниговской области испытали новый боевой модуль.

Как сообщал УНН, в Вооруженных Силах Украины за период с начала военного конфликта на востоке проведено более 270 испытаний и исследований новых образцов вооружения и военной техники.