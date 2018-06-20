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На полигоне "Десна" испытали танки под водой

На полигоне "Десна" испытали танки под водой

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. В учебном центре Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, расположенном в поселке Десна Черниговской области, военнослужащие во время учений попробовали ездить на танках по дну рва с водой. Об этом сообщает пресс-служба 169-го учебного центра ВСУ в Facebook, передает УНН.

“Вслед за преодолением водных преград бронетехникой в центре восстановили и еще одну дисциплину — легководолазную подготовку”, — говорится в сообщении.

Для учений вырыли и заполнили водой ров длиной 150 метров и шириной 20 метров. Сначала военнослужащие спускаются по лесенке с поручнями, чтобы пройти водолазную подготовку и попробовать походить под водой, и затем уже садятся в танк и едут по дну рва.

Такие тренировки, отмечают специалисты, являются не только полезными, но и необходимыми. Ведь в случае реальных боевых условий с танком может случиться что угодно, например во время преодоления водной преграды он может заглохнуть под водой. И экипажи должны быть и психологически, и физически готовыми к тому, чтобы уметь действовать в экстренной ситуации.

Напомним, 24 мая в Черниговской области испытали новый боевой модуль.

Как сообщал УНН, в Вооруженных Силах Украины за период с начала военного конфликта на востоке проведено более 270 испытаний и исследований новых образцов вооружения и военной техники.

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