На полігоні "Десна" випробували танки під водою

“Слідом за подоланням водних перешкод бронетехнікою в центрі відновили і ще одну дисципліну — легководолазному підготовку”, — йдеться в повідомленні.

Для навчань вирили і заповнили водою рів завдовжки 150 метрів і шириною 20 метрів. Спочатку військовослужбовці спускаються по драбинці з поручнями, щоб пройти водолазну підготовку і спробувати походити під водою, і потім вже сідають в танк і їдуть по дну рову.



Такі тренування, відзначають фахівці, є не тільки корисними, а й необхідними. Адже в разі реальних бойових умов з танком може трапитися що завгодно, наприклад під час подолання водної перешкоди він може стихнути під водою. І екіпажі повинні бути і психологічно, і фізично готовими до того, щоб уміти діяти в екстреній ситуації.

Нагадаємо, 24 травня в Чернігівській області випробували новий бойовий модуль.

Як повідомляв УНН, в Збройних Силах України за період з початку військового конфлікту на сході проведено понад 270 випробувань і досліджень нових зразків озброєння і військової техніки.