На полигоне испытали машину разминирования, которую собрали в Украине

На полигоне испытали легкую машину разминирования DOK-ING MV-4, собранную и частично локализованную в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство экономики.

Впервые испытания проводились в соответствии с разработанным Министерством экономики Украины и утвержденным Правительством экспериментального проекта по осуществлению обязательной сертификации механизированных средств разминирования (постановление №271), - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что MV-4 прошла испытания на трех типах грунтов (песок, гравий, чернозем), участках с густой растительностью, а также испытания на живучесть - серию подрывов около 600 граммов в тротиловом эквиваленте. После испытаний будет проведена процедура сертификации.

Крупноузловую сборку машины разминирования MV-4 осуществляет украинское предприятие А3tech, которое сотрудничает с хорватской фирмой-производителем DOK-ING с 2020 года. Доля локализации в машине, которая проходила испытания, составила 15%, - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что украинские специалисты изготовили рабочий вал и элементы рабочего органа машины. До конца года производители планируют довести уровень локализации до 25-30%.

Локализация и масштабирование производства позволят не только изготавливать, обслуживать и оперативно ремонтировать машины DOK-ING в Украине, но и создать дополнительные рабочие места. А это и развитие нашей экономики, и увеличение возможностей для гуманитарного разминирования. Кроме того, это еще и сигнал для иностранных инвесторов, что в Украине можно реализовывать проекты даже несмотря на войну, которую развязала против нас Россия, - сказала Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Юлия Свириденко.

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Справочно

MV-4 - легкая роботизированная машина разминирования и обезвреживания взрывоопасных предметов. Благодаря низкому профилю и прочной конструкции устойчива к детонациям противопехотных мин и неразорвавшихся боеприпасов. MV-4 может выдержать взрыв противотанковой мины. За час машина может разминировать территорию площадью до 1500 м2. Управляется пультом дистанционного управления, радиус действия которого - до 1500 метров. Всего в мире работает 300 систем MV-4, а в Украине на ней работают специалисты ДС.

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