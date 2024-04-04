"Это условно 350 тысяч тонн пшеницы": в этом году в Украине уже разминировали 74 тыс. га сельскохозяйственных земель - Минэкономики

С начала года украинские саперы обследовали уже 80,3 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, из которых возвращено в эксплуатацию около 74 тыс. га. Об этом заявила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в марте саперные подразделения правительственных и неправительственных операторов обследовали более 26,5 тыс. га земель сельхозназначения, вернули в хозяйственную эксплуатацию - почти 23,5 тыс. га.

Всего же с начала года обследовано 80,3 тыс. га земель, из которых возвращено в эксплуатацию около 74 тыс. га.

В течение марта наши пиротехники вернули аграриям еще почти 23,5 тыс. га земель. А всего с начала года возвращено в эксплуатацию около 74 тыс. га. Это, условно, "плюс" 350 тысяч тонн пшеницы, которые аграрии уже в этом году соберут с очищенных от мин и взрывчатки полей. Важно, что по состоянию на конец марта 80% возвращенных площадей уже активно использовалась по назначению - заявила Свириденко

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Дополнение

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Работаем по всем определенным направлениям. В марте принят порядок компенсации аграриям, которые будут заказывать услуги по гуманитарному разминированию земель. Это важный шаг к запуску рынка гуманитарного разминирования. Подписали соглашение с Palantir, - передовые технологии по анализу big data, и искусственный интеллект будут помогать нам более эффективно организовать работу по обследованию и разминированию. Очень активно работаем над внедрением отечественных разработок и усилением возможностей операторов путем закупки украинской техники и оборудования - рассказала Юлия Свириденко.

По ее словам, в марте возросло количество подразделений, осуществлявших гуманитарное или оперативное разминирование, а также количество привлеченных к работе машин разминирования.

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Напомним,

В Украине представили уже третью модель отечественной машины для разминирования. Презентованная новая украинская машина разминирования по своим характеристикам не уступает западным аналогам и может очищать 5 000 квадратных метров местности за час.