"Это условно 350 тысяч тонн пшеницы": в этом году в Украине уже разминировали 74 тыс. га сельскохозяйственных земель - Минэкономики

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  2173 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
  •  25562 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Эксклюзив
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
  •  49135 просмотра

Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
  •  132702 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
  •  133608 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
  •  133195 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

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Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
3 апреля 2024, 11:35  •  117083 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
3 апреля 2024, 11:28  •  159528 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

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Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
3 апреля 2024, 07:39  •  102056 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

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Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
3 апреля 2024, 06:45  •  105242 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

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1 апреля 2024, 09:33  •  275855 просмотра
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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  544876 просмотра

"Это условно 350 тысяч тонн пшеницы": в этом году в Украине уже разминировали 74 тыс. га сельскохозяйственных земель - Минэкономики

С начала года украинские саперы обследовали 80,3 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, вернув в эксплуатацию около 74 тысяч гектаров.

Экономика •   •  11011 просмотра
"Это условно 350 тысяч тонн пшеницы": в этом году в Украине уже разминировали 74 тыс. га сельскохозяйственных земель - Минэкономики

В Киеве водитель микроавтобуса незаконно перевозил 9 оленей, один из которых умер

22-летний водитель был задержан за незаконную перевозку 9 оленей в микроавтобусе из Сумской области в Ровенскую область.

Общество •   •  13539 просмотра
В Киеве водитель микроавтобуса незаконно перевозил 9 оленей, один из которых умер

Комитет поддержал ко второму чтению законопроекты по борьбе с "черным зерном" - нардеп

Парламентский комитет одобрил законопроекты по борьбе с экспортом "черного зерна" и обеспечению возврата валютной выручки от экспорта сельскохозяйственной продукции, направленные на минимизацию злоупотреблений и стабилизацию национальной валюты.

Экономика •   •  13679 просмотра
Комитет поддержал ко второму чтению законопроекты по борьбе с "черным зерном" - нардеп

Британская разведка: войска рф в марте больше всего атаковали юго-запад от Донецка, но не достигли заметных успехов

В марте 2024 года 38% всех российских обстрелов на линии фронта произошли к юго-западу от Донецка, но россия не достигла заметных успехов на этом участке.

Война •   •  13166 просмотра
Британская разведка: войска рф в марте больше всего атаковали юго-запад от Донецка, но не достигли заметных успехов

Враг ночью повредил крупный энергообъект в Харьковской области, действуют ограничения электричества - "Укрэнерго"

В Харьковской области ночью из-за вражеской атаки дронами ночью повреждено оборудование крупного энергообъекта.

Общество •   •  13841 просмотра
Враг ночью повредил крупный энергообъект в Харьковской области, действуют ограничения электричества - "Укрэнерго"

Spotify снова поднимает цену за подписку: в каких странах это произойдет раньше

Spotify планирует повышать цены на подписку на 1-2 доллара в месяц в Великобритании, Австралии, Пакистане, а впоследствии и в США, чтобы компенсировать расходы на новый сервис аудиокниг и достичь долгосрочной прибыльности.

Новости Мира •   •  11352 просмотра
Spotify снова поднимает цену за подписку: в каких странах это произойдет раньше

В ВМС рассказали, как россия пытается защитить свой флот в новороссийске с помощью затопленных барж

россияне прячут свои корабли от украинских атак в бухте Новороссийска на юге рф, вход в которую загражден затопленными баржами и боновыми заграждениями. Таким образом россия пытается усилить безопасность собственного флота.

Война •   •  13416 просмотра
В ВМС рассказали, как россия пытается защитить свой флот в новороссийске с помощью затопленных барж

COVID-19 в Украине унес 866 жизней в нынешнем эпидсезоне - Кузин

В течение эпидемического сезона 2023-2024 годов в Украине заболело около 4 миллионов человек, из них 150 000 случаев заболевания COVID-19 и 866 смертей вызвал COVID-19, а 74 смерти - грипп.

COVID-19 •   •  11693 просмотра
COVID-19 в Украине унес 866 жизней в нынешнем эпидсезоне - Кузин

В Воздушных силах ВСУ прокомментировали информацию о "дефиците ракет ПВО"

Украина нуждается в большем количестве ракет и систем противовоздушной обороны, чтобы эффективно противостоять мощному российскому врагу. На войне никогда не бывает достаточно огневой мощи, заявил представитель командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  12787 просмотра
В Воздушных силах ВСУ прокомментировали информацию о "дефиците ракет ПВО"

В Харькове взрывы, оккупанты наносят удары по региону

В Харькове, Украина, произошли взрывы.

Война •   •  14212 просмотра
В Харькове взрывы, оккупанты наносят удары по региону