В Полтавской области 1-летний ребенок попал в реанимацию из-за отравления бытовой химией

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В г.Кременчуг Полтавской области 1-летний мальчик отравился бытовой химией. Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение больницы, медики оценивают его состояние, как тяжелое. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты населения Полтавской ОГА, передает УНН.