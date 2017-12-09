В Полтавской области 1-летний ребенок попал в реанимацию из-за отравления бытовой химией
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В г.Кременчуг Полтавской области 1-летний мальчик отравился бытовой химией. Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение больницы, медики оценивают его состояние, как тяжелое. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты населения Полтавской ОГА, передает УНН.
“В реанимационное отделение детской городской клинической больницы г.Кременчуга с диагнозом: отравление бытовой химией „Белизна“, госпитализирован малолетний 2016 года рождения, житель г.Кременчуга. Состояние здоровья больного — тяжелое”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, во Львовской области двое детей отравились мышиным ядом.