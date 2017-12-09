На Полтавщині 1-річна дитина потрапила до реанімації через отруєння побутовою хімією
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У м.Кременчук Полтавської області 1-річний хлопчик отруївся побутовою хімією. Дитину госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні, медики оцінюють її стан, як тяжкий. Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту населення Полтавської ОДА, передає УНН.
“До реанімаційного відділення дитячої міської клінічної лікарні м. Кременчука з діагнозом: отруєння побутовою хімією „Білизна“, госпіталізований малолітній 2016 року народження, мешканець м. Кременчука. Стан здоров’я хворого — тяжкий”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, на Львівщині двоє дітей отруїлись мишачою отрутою.