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На Полтавщині 1-річна дитина потрапила до реанімації через отруєння побутовою хімією

На Полтавщині 1-річна дитина потрапила до реанімації через отруєння побутовою хімією

Київ • УНН

 • 14061 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. У м.Кременчук Полтавської області 1-річний хлопчик отруївся побутовою хімією. Дитину госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні, медики оцінюють її стан, як тяжкий. Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту населення Полтавської ОДА, передає УНН.

“До реанімаційного відділення дитячої міської клінічної лікарні м. Кременчука з діагнозом: отруєння побутовою хімією „Білизна“, госпіталізований малолітній 2016 року народження, мешканець м. Кременчука. Стан здоров’я хворого — тяжкий”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, на Львівщині двоє дітей отруїлись мишачою отрутою.

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