На Покровском направлении продолжаются непрерывные штурмовые действия

На Покровском направлении российские войска осуществляют непрерывные штурмовые действия с наибольшим количеством личного состава, поддерживая атаки артиллерией и дронами, сообщила пресс-секретарь. После значительных потерь бронетехники, оккупанты начали беречь технику, но продолжают использовать большое количество личного состава.

Об этом сообщила пресс-секретарь 47-й отдельной механизированной бригады Анастасия Блищик, в эфире телемарафона, передает УНН.

На Покровском направлении враг сосредоточил наибольшее количество личного состава - это непрерывные штурмовые действия при поддержке артиллерии, FPV-дронов и сбросы КАБов. Очень много здесь российских оккупантов, которые лезут просто непрерывно - говорит Блищик.

По ее словам, бронетехника россиян - редкое явление, хотя раньше могло быть до 15 единиц только за один день, но после того, как было уничтожено около 250 единиц бронетехники, россияне начали беречь технику, но не личный состав.

Враг сейчас действует психологически, практически каждую ночь они обстреливают гражданскую инфраструктуру, убивают гражданское население и детей. Именно поэтому, здесь сейчас идет эвакуация - добавила она.

Напомним,

Президент Украины заявил, что россияне изменили приоритеты и сосредоточили силы на Покровском направлении. По его словам, оккупанты также атакуют Константиновку, Торецк и имеют планы относительно Славянска.