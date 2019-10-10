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К началу отопительного сезона в ПХГ будет 21 млрд куб. м газа - Коболев

Киев • УНН

 • 10490 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. К началу отопительного сезона 2019/2020 годов Украина будет иметь в подземных хранилищах 21 млрд кубометров газа. Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил в Facebook, передает УНН.

К началу отопительного сезона в ПХГ будет 21 млрд куб. м газа - Коболев

"Мы долго и добросовестно готовились к следующей зиме - на начало отопительного сезона уровень газа в хранилищах достигнет 21 млрд куб. м, Укртрансгаз выполнил 100% плановых ремонтных и диагностических работ на украинской ГТС и ПХГ, мы начали использовать БПЛА для охраны объектов критической (и не только) инфраструктуры ", - написал Коболев.

Он также отметил, что осталось выполнить еще одну критически важную задачу - выделить оператора ГТС в независимую структуру (провести анбландинг).

"Если мы не завершим анбандлинг до конца этого года - Украину обвинят во всех проблемах следующей зимой (а я вижу большое желание с российской стороны провести очередное испытание газового рынка ЕС и Украиной на прочность, как это было в январе 2009 года). Именно поэтому, на 1 января 2020 года, должны сформировать независимого сертифицированного, институционально способного и финансово устойчивого оператора ГТС", - отметил Коболев.

Руководитель Нафтогаза уточнил, что "анбандлинг невозможно завершить без полного и реального внедрения европейских норм на украинском рынке газа".

Напомним, Нафтогаз со следующего года планирует максимально интегрироваться в европейский рынок.

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