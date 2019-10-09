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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Нафтогаз з наступного року планує максимально інтегруватися в європейський ринок

Київ • УНН

 • 9363 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. В Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" сказали, що цілком реалістично, що з наступного року Україна стане частиною Східно-європейського ринкового простору газу. Про це заявив глава НАК “Нафтогаз” Андрій Коболєв, під час Українського Газового Форуму, передає кореспондент УНН.

Нафтогаз з наступного року планує максимально інтегруватися в європейський ринок

Відповідаючи на питання, наскільки бачать Україну частиною Східно-європейського ринкового простору газу, Коболєв відповів:

"З точки зору повної інтеграції і максимального використання всіх можливостей європейського ринку, я думаю, це цілком реалістична і досяжна мета вже з наступного року", - сказав Коболєв.

Нагадаємо, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує до кінця листопада завершити тестування роботи систем, необхідних для оператора ГТС.

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