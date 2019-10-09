Нафтогаз з наступного року планує максимально інтегруватися в європейський ринок

Відповідаючи на питання, наскільки бачать Україну частиною Східно-європейського ринкового простору газу, Коболєв відповів:

"З точки зору повної інтеграції і максимального використання всіх можливостей європейського ринку, я думаю, це цілком реалістична і досяжна мета вже з наступного року", - сказав Коболєв.

Нагадаємо, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує до кінця листопада завершити тестування роботи систем, необхідних для оператора ГТС.