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Нафтогаз со следующего года планирует максимально интегрироваться в европейский рынок

Киев • УНН

 • 9363 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. В Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" сказали, что вполне реалистично, что со следующего года Украина станет частью Восточно-европейского рыночного пространства газа. Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, во время Украинской Газового Форума, передает корреспондент УНН.

Нафтогаз со следующего года планирует максимально интегрироваться в европейский рынок

Отвечая на вопрос, насколько видят Украину частью Восточно-европейского рыночного пространства газа, Коболев ответил:

"С точки зрения полной интеграции и максимального использования всех возможностей европейского рынка, я думаю, это вполне реалистичная и достижимая цель уже со следующего года", - сказал Коболев.

Напомним, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует до конца ноября завершить тестирование работы систем, необходимых для оператора ГТС.

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