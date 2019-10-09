Нафтогаз со следующего года планирует максимально интегрироваться в европейский рынок
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" сказали, что вполне реалистично, что со следующего года Украина станет частью Восточно-европейского рыночного пространства газа. Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, во время Украинской Газового Форума, передает корреспондент УНН.
Отвечая на вопрос, насколько видят Украину частью Восточно-европейского рыночного пространства газа, Коболев ответил:
"С точки зрения полной интеграции и максимального использования всех возможностей европейского рынка, я думаю, это вполне реалистичная и достижимая цель уже со следующего года", - сказал Коболев.
Напомним, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует до конца ноября завершить тестирование работы систем, необходимых для оператора ГТС.