На початок опалювального сезону у ПСГ буде 21 млрд куб. м газу - Коболєв
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. До початку опалювального сезону 2019/2020 років Україна матиме у підземних сховищах 21 млрд кубометрів газу. Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив у Facebook, передає УНН.
"Ми довго і сумлінно готувались до наступної зими - на початок опалювального сезону рівень газу в сховищах сягне 21 млрд куб. м., Укртрансгаз виконав 100% планових ремонтних та діагностичних робіт на українській ГТС та ПСГ, ми почали використовувати БПЛА для охорони об‘єктів критичної (і не тільки) інфраструктури", - написав Коболєв.
Він також зазначив, що залишилося виконати ще одне критично важливе завдання - виділити оператора ГТС в незалежну структуру (провести анбландінг).
"Якщо ми не завершимо анбандлінг до кінця цього року - Україну звинуватять у всіх проблемах наступної зими (а я бачу велике бажання з російської сторони провести чергове випробування газового ринку ЄС і України на міцність, як це було в січні 2009 року). Саме тому, на 1 січня 2020 року, повинні сформувати незалежного сертифікованого, інституційно спроможного і фінансово стійкого оператора ГТС", - зазначив Коболєв.
Керівник Нафтогазу уточнив, що "анбандлінг неможливо завершити без повного і реального впровадження європейських норм на українському ринку газу".
Нагадаємо, Нафтогаз з наступного року планує максимально інтегруватися в європейський ринок.