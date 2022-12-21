На севере Калифорнии произошло сильное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 2:34 утра по местному времени. Сообщается о погибших и раненых.
Об этом информирует Голос Америки, передает УНН.
Детали
В округе Гумбольд более 72 000 домов и предприятий остались без электричества. В результате землетрясения два человека получили ранения. Поступают сообщения о значительных повреждениях зданий и дорогах. Риска цунами для северного побережья Калифорнии нет.
Местные власти предупредили жителей об опасности повторных толчков.
Последнее землетрясение, силой 6,2 балла, было зарегистрировано недалеко от города в декабре 2021 года.
По информации газеты Los Angeles Times, ежегодно в Калифорнии и Неваде в среднем происходит около пяти’пяти землетрясений магнитудой от 6,0 до 7,0 баллов.
Напомним
К концу ноября в Индонезию всколыхнуло землетрясение. По официальным данным погибли 268 человека, многие из них дети, 151 до сих пор числятся пропавшими без вести, а более 1000 получили ранения.