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На севере Калифорнии произошло сильное землетрясение

На севере Калифорнии произошло сильное землетрясение

Киев • УНН

 • 497388 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 2:34 утра по местному времени. Сообщается о погибших и раненых.

Об этом информирует Голос Америки, передает УНН.

Детали

В округе Гумбольд более 72 000 домов и предприятий остались без электричества. В результате землетрясения два человека получили ранения. Поступают сообщения о значительных повреждениях зданий и дорогах. Риска цунами для северного побережья Калифорнии нет.

Местные власти предупредили жителей об опасности повторных толчков.

Последнее землетрясение, силой 6,2 балла, было зарегистрировано недалеко от города в декабре 2021 года.

По информации газеты Los Angeles Times, ежегодно в Калифорнии и Неваде в среднем происходит около пяти’пяти землетрясений магнитудой от 6,0 до 7,0 баллов.

Напомним

К концу ноября в Индонезию всколыхнуло землетрясение. По официальным данным погибли 268 человека, многие из них дети, 151 до сих пор числятся пропавшими без вести, а более 1000 получили ранения.

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