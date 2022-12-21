На півночі Каліфорнії стався сильний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 6,4 стався о 2:34 ранку за місцевим часом. Повідомляється про загиблих та поранених.
Про це інформує Голос Америки, передає УНН.
Деталі
В окрузі Гумбольд понад 72 000 будинків і підприємств залишилися без електрики. Внаслідок землетрусу двоє людей отримали поранення. Надходять повідомлення про значні пошкодження будівель та доріг. Ризику цунамі для північного узбережжя Каліфорнії немає.
Місцева влада попередила мешканців про небезпеку повторних поштовхів.
Останній землетрус, силою 6,2 бали, був зареєстрований неподалік міста у грудні 2021 року.
За інформацією газети Los Angeles Times, щорічно у Каліфорнії та Неваді в середньому відбувається близько п’яти землетрусів магнітудою від 6,0 до 7,0 балів.
Нагадаємо
Під кінець листопада в Індонезію сколихнув землетрус. За офіційними даними загинули 268 людини, багато з них діти, 151 досі вважаються зниклими безвісти, а понад 1000 отримали поранення.