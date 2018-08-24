На севере Алжира вспыхнула эпидемия холеры

В ведомстве сообщили, что заболевание обнаружено в столице страны и ряде соседних провинций. Центр по контролю заболеваний проводит расследование причин эпидемии. Половина случаев заражения холерой была зафиксирована в провинции Блида, где 46-летний мужчина умер от этой инфекции.

Алжирское правительство призвало местных жителей уделять внимание безопасности продуктов питания и питьевой воды и немедленно обращаться к врачам за помощью при недомогании.



Напомним, в Нигерии холера продолжает забирать жизни.