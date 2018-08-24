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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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На севере Алжира вспыхнула эпидемия холеры

Киев • УНН

 • 11003 просмотра

КИЕВ. 24 серпня. УНН. Министерство здравоохранения Алжира в четверг заявило, что на севере страны вспыхнула эпидемия холеры, подтвержден 41 случай заражения, один человек умер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

На севере Алжира вспыхнула эпидемия холеры

В ведомстве сообщили, что заболевание обнаружено в столице страны и ряде соседних провинций. Центр по контролю заболеваний проводит расследование причин эпидемии. Половина случаев заражения холерой была зафиксирована в провинции Блида, где 46-летний мужчина умер от этой инфекции.

Алжирское правительство призвало местных жителей уделять внимание безопасности продуктов питания и питьевой воды и немедленно обращаться к врачам за помощью при недомогании.

Напомним, в Нигерии холера продолжает забирать жизни.

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